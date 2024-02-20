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«Она сломлена». Представлена свежая информация о жене Хорнера из-за скандала с мужем

«Она сломлена». Представлена свежая информация о жене Хорнера из-за скандала с мужем
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Джери Хорнер (Холлиуэлл) получает поддержку от бывших партнёрш по поп-группе Spice Girls из-за скандала с её мужем Кристианом Хорнером, возглавляющим «Ред Булл». Об этом информирует The Sun, ссылаясь на слова анонимного источника.

«Они незаметно поддерживают её и проверяют, всё ли с ней в порядке. Джери сломлена этим испытанием, но благодарна за доброту, проявленную к ней друзьями», — сказал источник.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Кристиана стало известно 5 февраля. Сообщалось, что команда проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Хорнера обвиняют в том, что он якобы допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Хорнер обвинения отрицает. Джери говорила, что верит мужу.

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