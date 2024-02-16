«Категорически отрицаю!» Журналисты «допросили» босса «Ред Булл» о громком скандале

В «Ред Булл» продолжается внутреннее расследование, начатое после обвинений одной из сотрудниц Милтон-Кинса в адрес Кристиана Хорнера. Так, руководителя команды подозревают в «неадекватно контролирующем» поведении (никакого харрасмента, несмотря на ходившие слухи, не было).

Теперь с помощью юристов в «Ред Булл» намерены выяснить, действительно ли Хорнер перегнул палку при управлении персоналом — и тогда он может лишиться поста, который занимает уже почти 20 лет — или никакой вины за Кристианом нет.

Изначально предполагалось, что расследование завершится к 15 февраля, дню презентации новой машины Формулы-1, однако процесс затянулся. Машина уже представлена, Хорнер был одним из главных действующих лиц, а результатов разбирательств по-прежнему нет.

Разумеется, после презентации Хорнеру пришлось отвечать на вопросы о ситуации в команде и влиянии на неё идущего расследования. Приводим стенограмму ответов босса «Ред Булл», опубликованную в The Mirror.

— Какими были последние несколько дней?

— Ну, в целом я сосредоточен на предстоящем сезоне. Было здорово увидеть первые круги машины в Сильверстоуне, презентация 20-го автомобиля «Ред Булл» прошла превосходно. Расследование идёт на фоне, но ежедневную работу тоже необходимо выполнять, а она в первую очередь посвящена сезону, который нас ждёт.

— Чувствуете ли вы поддержку на базе команды?

— Поддержка, которую я получил от партнёров и представителей индустрии, была ошеломительной. Так что да, чувствую. Как вы знаете, процесс ещё идёт. Против меня были выдвинуты обвинения, и я их категорически отрицаю. В то же время я обязан соблюдать определённые правила — и буду их соблюдать вплоть до завершения процесса.

Ферстаппен, Перес и Хорнер на презентации «Ред Булл» RB20 Фото: Mark Thompson/Getty Images

— Обычно в подобных ситуациях руководителя отстраняют. Почему этого не произошло в данном случае?

— Думаю, это предельно ясно, и позиция «Ред Булл» в том, чтобы вести бизнес как обычно. Разумеется, обвинения стали предметом расследования, которое ведёт «Ред Булл», однако есть повседневная работа. Я категорически отрицаю выдвинутые обвинения и продолжаю работать в своей роли.

— Станет ли это отвлекающим фактором для команды?

— Знаете, неопределённость может сплотить команду. Я никогда не видел более сплочённого и поддерживающего коллектива. В данный момент все сосредоточены лишь на одном — это скорость новой машины. Все хотят выйти на трассу и защитить оба чемпионских титула, ради которых мы так упорно работали последние годы. Каждый вложил всё возможное в этот автомобиль, и я с нетерпением жду следующей недели, чтобы увидеть его в деле в Бахрейне.

— Вы рассчитываете сохранить своё место к моменту заездов в Бахрейне?

— Я доверяю расследованию и содействую ему. Я отрицаю абсолютно любые обвинения, которые были выдвинуты против меня. И продолжу содействовать этому процессу до тех пор, пока он не завершится.

— Видите ли вы себя в «Ред Булл» в долгосрочной перспективе?

— Я полностью предан этой команде. Я здесь с самого начала, я её строил. У нас были взлёты и падения, но за 19 сезонов мы выиграли 113 гонок, семь чемпионатов мира и шесть Кубков конструкторов — и это уже часть истории. Всегда важно, что ждёт нас впереди. И поэтому я сосредоточен на будущем. Red Bull Powertrains предстоит стать стартапом по созданию двигателей. Наш департамент продвинутых технологий готовит первый трековый гиперкар «Ред Булл». На базе многое происходит.

— Можете ли вы работать в обычном режиме на фоне происходящего расследования?

— Ну, у меня получается. И я продолжу работать в таком режиме вплоть до завершения расследования. Это внутренний процесс, и я не могу разглашать, как именно он проходит.

— Вы могли бы отказаться от участия в презентации по очевидным причинам, но не сделали этого. Хотите оставаться на первом плане?

— Разумеется. Знаете, мне нечего… Я отрицаю обвинения. Для меня всё идёт как обычно. Я в этом уверен, иначе меня бы тут не было.

Дэвид Култхард, Эдриан Ньюи и Кристиан Хорнер на презентации «Ред Булл» RB20 Фото: Mark Thompson/Getty Images

— Насколько это сложно для вас?

— Послушайте, я не хотел бы говорить о расследовании. Я полностью сосредоточен на команде — необходимо убедиться, что перед началом сезона мы в наилучшей позиции. Как вы видели, наш автомобиль — выдающееся развитие предыдущего, в то же время многие соперники стремятся превзойти нас. Так что прежде всего я сосредоточен на заездах в Бахрейне на следующей неделе.

— Помогает, что есть на чём сосредоточиться?

— Это то, что мы делаем. Поэтому мы здесь. У нас великая команда — одна из величайших в мире, и нашей сильной стороной всегда было то, как мы работаем. У нас выдающаяся стабильность, очень низкая текучка. Мы сохраняем преемственность на протяжении многих лет. Люди работают здесь, потому что любят здесь работать. Они разделяют нашу общую страсть к гонкам и сражению с сильнейшими соперниками.

— У вас есть поддержка топ-менеджмента концерна «Ред Булл»?

— Мы все одна команда, поддержка со стороны акционеров просто фантастическая. Их поддержка после смерти Дитриха Матешитца говорит о приверженности Формуле-1, Red Bull Powertrains, передовым проектам и гиперкару, который мы создаём с Эдрианом Ньюи. Так что да, я считаю, что все мы одна команда, и чувствую явную поддержку.

— Когда может завершиться расследование?

— Думаю, всё пройдёт своим чередом, но точной даты у меня нет.

— Заставила ли вас эта ситуация задуматься об уходе?

— Нет, ни в коем случае. Точно нет. Я полностью предан команде, я её строил и убеждал людей приходить сюда и работать здесь. Мне самому нравится работать с этими людьми. Самый большой актив команды — это люди, и это по-прежнему так.

— Вы будете в Бахрейне?

— Да.

Автомобиль «Ред Булл» для сезона-2024 Фото: Mark Thompson/Getty Images

— За эти 20 лет была ли хоть одна ситуация, в которой вы предпочли бы не быть в «Ред Булл»?

— Ни одной. Моя преданность команде абсолютна — думаю, все, кто меня знает, видели это и в хорошие дни, и в плохие. Я всегда был предан команде, для меня это очень личный проект, я вложил в него очень многое.

— Поддержали ли вас Макс [Ферстаппен] и Чеко [Перес]?

— Вся команда поддержала. Пилоты, команда, партнёры. Вся команда проявила себя невероятно.

— Контракт Эдриана Ньюи увязан с вашим каким-либо образом?

— Я не готов обсуждать детали чьих-либо контрактов. У нас отличная команда, в глубине которой невероятная сила. Эдриан здесь уже много лет, как и я, но есть много других сотрудников, которые тоже играют важнейшие роли. И да, раскрывать детали кого-либо из сотрудников я не буду.