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Хюлькенберг оценил, какое влияние на Формулу-1 окажет переход Хэмилтона в «Феррари»

Хюлькенберг оценил, какое влияние на Формулу-1 окажет переход Хэмилтона в «Феррари»
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мыслями о решении британского гонщика Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». В 2024 году Хэмилтон продолжит выступать за «Мерседес», а в 2025-м присоединится к «Скудерии».

«Меняет ли что-то для меня решение Хэмилтона присоединиться к «Феррари»? Возможно. Ситуация действительно меняется. Это будут интересные несколько месяцев. Кроме того, одно привлекательное место станет свободным. Очевидно, что любой пилот захочет сесть за руль самой лучшей машины.

Вот почему каждый хочет позиционировать себя в самом выгодном свете. Конечно, многое зависит от возможностей автомобиля. Болид определяет дальнейшую работу. Так что давайте посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Хюлькенберга Auto Motor und Sport.

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