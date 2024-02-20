Хюлькенберг рассказал, как он отреагировал на новость о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Пилот американской команды «Хаас» Нико Хюлькенберг рассказал о своей реакции на новость о переходе британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«Я прочитал об этом в интернете. Эта история тоже стала для меня сюрпризом. Как гонщик, проработавший в команде так долго, я могу понять подобные перемены.

Как долго Льюис проработал в «Мерседесе»? 11 лет? Мой личный рекорд — четыре года или около того. В какой-то момент вам нужен новый вызов, смена обстановки, учитывая также, что последние два года в «Мерседесе» прошли для Льюиса не слишком удачно», — приводит слова Хюлькенберга журналист Джунаид Самодин в социальных сетях.

В настоящий момент Хэмилтону 39 лет. Льюис будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к итальянской команде «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы британца в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год.