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Стало известно, как в ФИА отнеслись к новому антикрылу «Мерседеса»

Стало известно, как в ФИА отнеслись к новому антикрылу «Мерседеса»
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Стала известна позиция ФИА к новому антикрылу болида «Мерседеса» W15.

Инсайдеры из двух команд подтвердили, что у переднего антикрыла W15 мало причин считаться незаконным. В «Мерседесе» также подтвердили, что получили зеленый свет от ФИА.

Однако это решение может быть расценено как «противоречащее духу регламента». Эти правила были разработаны в первую очередь для того, чтобы предотвратить создание автомобилями вредных турбулентных потоков воздуха. Именно поэтому есть вероятность того, что ФИА в течение сезона изменит своё мнение по поводу нового антикрыла W15.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Сезоном ранее немецкая команда была третьей. Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари».

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