Появились чёткие фото, где видны дополнительные воздухозаборники «Ред Булл»

Известный испанский журналист Альберт Фабрега разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился новым фото. Журналист показал дополнительные воздухозаборники на новом болиде «Ред Булл», которые расположились позади «гало».

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Напомним, с 21 по 23 февраля Международном автодроме Бахрейна проходят традиционные предсезонные тесты Формулы-1. Утренние сессии будут продолжаться до 14:15 по московскому времени.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, высказываясь о решении команды использовать концепцию боковых понтонов, схожую с той, что использовал немецкий гоночный коллектив «Мерседес», заявил, что новая задумка австрийской команды больше, чем эволюция и назвал её маленькой революцией.