Ферстаппен — лучший с утра в 1-й день тестов Ф-1 в Бахрейне, Леклер — 2-й, Алонсо — 3-й
Поделиться
Пилот австрийской команды «Ред Булл»» Макс Ферстаппен продемонстрировал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 1.32,548 (66 кругов).
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,699 (64).
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,837 (77).
4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,110 (56).
5. Юки Цунода («РБ») +1,588 (64).
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,682 (47).
7. Валттери Боттас («Стейк») +1,883 (68).
8. Александер Албон («Уильямс») +2,039 (40).
9. Эстебан Окон («Альпин») +2,129 (60).
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,144 (66).
Комментарии
- 21 февраля 2024
-
14:05
-
13:28
-
12:45
-
12:02
-
11:41
-
11:05
-
10:26
-
09:53
-
08:47
-
07:00
-
00:06
- 20 февраля 2024
-
23:37
-
23:26
-
22:43
-
22:35
-
21:27
-
20:29
-
20:05
-
19:35
-
19:08
-
18:07
-
17:48
-
17:43
-
16:47
-
16:26
-
16:03
-
15:26
-
15:24
-
15:06
-
14:12
-
14:02
-
13:29
-
13:21
-
12:09
-
11:30
Партнерский контент