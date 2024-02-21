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Ферстаппен — лучший с утра в 1-й день тестов Ф-1 в Бахрейне, Леклер — 2-й, Алонсо — 3-й

Ферстаппен — лучший с утра в 1-й день тестов Ф-1 в Бахрейне, Леклер — 2-й, Алонсо — 3-й
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Пилот австрийской команды «Ред Булл»» Макс Ферстаппен продемонстрировал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 1.32,548 (66 кругов).
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,699 (64).
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,837 (77).
4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,110 (56).
5. Юки Цунода («РБ») +1,588 (64).
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,682 (47).
7. Валттери Боттас («Стейк») +1,883 (68).
8. Александер Албон («Уильямс») +2,039 (40).
9. Эстебан Окон («Альпин») +2,129 (60).
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,144 (66).

Формула-1 2024. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 21 февраля
21 февраля 2024, среда. 10:00 МСК
Идёт
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.548
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.699
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.837
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