«Не то, что можно просто скопировать». Эксперт — о переднем антикрыле болида «Мерседеса»

Известный журналист Сэм Коллинз поделился мнением об антикрыле болида «Мерседес» W15. Ранее некоторые фанаты сомневались в легальности его конструкции и противоречащим духу регламента. Вопросы могли возникнуть в верхней четвёртой плоскости, которая ближе к носу сильно сужается и почти пропадает, хотя правила требуют, чтобы плоскость соединялась с носом машины.

«Я бы сказал, что «Мерседес» принял умное решение. По сути, «проволока» существует только для того, чтобы соответствовать правилам, согласно которым все эти лопасти и элементы должны быть непрерывными на всём протяжении конструкции переднего крыла, без зазоров, ограничений или щелей, которые мы привыкли видеть. Это то, что каждая команда будет торопиться привнести в аэродинамическую трубу, чтобы внимательно посмотреть, что с этим можно сделать. Но это не то, что можно просто скопировать, потому что эта область оказывает огромное влияние на всю остальную часть автомобиля», — приводит слова Коллинза Crash.net.

Фото: Mercedes-AMG F1