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Глава «Мерседеса» Вольф высказался о вызвавшем вопросы переднем крыле W15

Глава «Мерседеса» Вольф высказался о вызвавшем вопросы переднем крыле W15
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о вызвавшем вопросы дизайне переднего антикрыла нового болида команды, получившего название W15.

Напомним, дискуссия касается верхней четвёртой плоскости, которая ближе к носу сильно сужается и почти пропадает, хотя правила требуют, чтобы плоскость соединялась с носом машины.

«То, что устанавливается на машину, всегда на протяжении всего процесса проходит через обмен информацией с ФИА. Не бывает так, что у вас есть хорошая идея, а затем вы прикручиваете её на тесты и думаете о том, будут ли к ней вопросы. Зимой ведутся долгие переговоры. И я считаю, что у нас всё в порядке», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Фото: Mercedes F1

В минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов.

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