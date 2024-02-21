В Ferrari запатентовали подвижное водительское кресло

Компания Ferrari запатентовала устройство подвижного водительского кресла, обнаружило издание CarBuzz. По задумке авторов, такое устройство позволит каждому водителю подобрать оптимальное расположение кресла, что особенно важно на гоночных трассах.

Механизм подвижного водительского кресла Ferrari Фото: United States Patent and Trademark Office

В запатентованном механизме кресло водителя, рулевое управление и педальный блок объединены в одну конструкцию, которая закреплена на четырёх рельсах в днище автомобиля. Рельсы, согласно опубликованным чертежам, позволят смещать кресло от левой двери к центральной линии машины.

Механизм подвижного водительского кресла Ferrari Фото: United States Patent and Trademark Office

Это уже не первая за последнее время идея Ferrari по модернизации интерьера: в конце прошлого года в Маранелло подали заявку на регистрацию системы управления автомобилем с помощью джойстика. Предполагается, что с ней долгие переезды станут менее утомительными.