Ferrari хочет запатентовать технологию управления автомобилем с помощью джойстика

Компания Ferrari подала заявку в Европейский патентный реестр на регистрацию технологии управления автомобилем с помощью джойстика, сообщает издание CarBuzz. Из опубликованных реестром изображений следует, что джойстик будет выполнять дублирующую функцию и не заменит традиционного рулевого управления.

Чертёж из патента Ferrari Фото: European Patent Register

По задумке авторов идеи, джойстик в автомобилях Ferrari будет использоваться во время длинных поездок. Предполагается, что управлять автомобилем с помощью джойстика на автострадах будет комфортнее и менее утомительно.

На опубликованных чертежах видно, что система Ferrari состоит из двух джойстиков. Расположенный справа от водителя будет управлять направлением движения машины, а джойстик слева, напоминающий рычаг контроля тяги в самолёте, позволит контролировать скорость.

Джойстики управления автомобилем из патента Ferrari Фото: European Patent Register

Отметим, что с джойстиками управления автомобилем экспериментируют не только в Ferrari. В марте Hyundai показала концепт Prophecy, который лишён руля и управляется джойстиками. Кроме того, Hyundai и Kia подали заявку на патент, в котором описано управление беспилотным автомобилем с помощью игрового контроллера по типу тех, которые используются в видеоиграх.