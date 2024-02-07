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В Италии заметили новый гиперкар Ferrari. Его тестируют в чехле

В Италии заметили новый гиперкар Ferrari. Его тестируют в чехле
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На улицах Модены заметили тесты прототипа преемника гиперкара Ferrari LaFerrari, сообщает издание Road & Track. Автомобиль засняли на дорогах общего пользования в защитном чехле, скрывающем внешность. Предполагается, что это один из трёх автомобилей, которые марка планирует представить в этом году.

Права на видео принадлежат Varryx. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Varryx.

Проект носит кодовое название F250. Предполагается, что у него такой же 3-литровый F163 V6, как у выигравшего в июне «24 часа Ле-Мана» спортпрототипа Ferrari 499P и 296 GTB. Мощность последней вкупе с электромотором оценивается в 830 лошадиных сил.

Отмечается, что на опубликованном видео прототип впервые предстал без массивного заднего антикрыла, с которым был замечен ранее.

Добавим, что, помимо преемника LaFerrari от «Скудерии», ожидают преемника 812 Superfast, а также некую необычную модель, которая может стать единственным в своём роде проектом.

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