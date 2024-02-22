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Сайнс — быстрейший по итогам второго дня тестов в Бахрейне, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Сайнс — быстрейший по итогам второго дня тестов в Бахрейне, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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В Бахрейне завершилась вечерняя сессия второго дня предсезонных тестов Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. На второй строчке протокола пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку лучших пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Отметим, что Сайнс показал своё лучшее время на более мягком составе шин С4. Его же использовал и Даниэль Риккардо. Остальные лидеры показали результат на более жёстких шинах С3.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день. Вечерняя сессия:

1. Карлос Сайнс («Феррари») 1.29,921 (84 круга)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,758 (129)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,145 (123)
4. Ландо Норрис («Макларен») +1,335 (52)
5. Даниэль Риккардо («РБ») +1,440 (88)
6. Шарль Леклер («Феррари») +1,829 (44)
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,108 (96)
8. Эстебан Окон («Альпин») +2,140 (78)
9. Валттери Боттас («Стейк») +2,306 (97)
10. Оскар Пиастри («Макларен») +2.407 (35)
11. Логан Сарджент («Уильямс») +2.657 (117)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.132 (31)
13. Гуаньюй Чжоу («Стейк») +3.794 (38)
14. Пьер Гасли («Альпин») +3.883 (33)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +6.690 (93)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +7.588 (31)
17. Юки Цунода (РБ) +8.153 (40)

Формула-1 2024. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 22 февраля
22 февраля 2024, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:29.921
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.758
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+1.145
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