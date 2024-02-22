«Они на шаг впереди всех». Джордж Расселл – о преимуществе «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признал, что в преддверии сезона-2024 Формулы-1 команда «Ред Булл» сохранила существенное преимущество над всеми своими соперниками.

«Я думаю, как все и ожидали, «Ред Булл» демонстрируют потрясающую форму. С того момента как был изменен регламент они намного впереди всех, и пока ничего не изменилось. Они определенно являются фаворитами на этот сезон. Здесь в Бахрейне они на шаг впереди всех. Без сомнения, они хорошо поработали зимой. Но этого и следовало ожидать. Конечно, мы еще по-настоящему не знаем у кого какая скорость, но в «Ред Булл», похоже, снова проделали отличную работу», — приводит слова Джорджа Расселла Total Motorsport.

В первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне Макс Ферстаппен был более чем на секунду быстрее своего ближайшего соперника Ландо Норриса из «Макларен». Но во второй день лучшее время показал уже пилот «Феррари» Карлос Сайнс, а пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал второй результат, уступив 7 десятых секунды.