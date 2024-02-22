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«Мы не смогли выполнить намеченную программу». Норрис – о проблемах во 2-й день тестов

«Мы не смогли выполнить намеченную программу». Норрис – о проблемах во 2-й день тестов
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда во второй день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Завершился ещё один день тестов. Сегодня мы столкнулись с некоторыми небольшими проблемами, которые отбросили нас назад, поэтому мы не смогли полностью выполнить запланированную программу по итогам второй сессии. Особенно при работе с полными баками.

Нам ещё предстоит поработать над балансом управляемости машины, но мы уже многое поняли, и это радует. Сегодня вечером нам будет над чем подумать, на что обратить внимание и что можно попробовать изучить завтра», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Сегодня Ландо Норрис проехал 52 круга и показал 4-е время дня. Он уступил лидеру Карлосу Сайнсу из «Феррари» 1,335 секунды.

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