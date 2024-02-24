«Если он останется хорошим парнем, то Льюис и в 40 его съест». Алексей Попов – о Леклере

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов считает, что Шарлю Леклеру нужно повзрослеть и перестать быть хорошим парнем, если он хочет победить в противостоянии со своим будущим напарником по «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

«У Шарля есть шанс, но он должен сам в своей голове повзрослеть. Его постоянное самобичевание, как и у Норриса… Им нужно посмотреть на Сенну, Шуми, того же Ферстаппена, Алонсо – у них никогда нет ни малейшего сомнения на свой счет. И тогда всё получается потом. Поэтому если Шарль просто хочет остаться хорошим парнем, то Льюис и в 40 его съест, даже не зная итальянского языка. А вот если он что-то с собой сделает, например, жестко отбреет Карлоса, возьмёт лошадь за гриву…» — сказал Попов в эфире стрима в сообществе «Гаснут огни» во ВКонтакте.