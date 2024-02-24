Алексей Попов ответил, у кого есть шанс обыграть Ферстаппена на одинаковых машинах

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказал своё мнение, у кого из нынешних пилотов Формулы-1 есть шанс обыграть Макса Ферстаппена на одинаковых машинах.

«Я считаю, что Макс сейчас достиг пика. Шарль Леклер на одном круге, возможно, может быть быстрее. Но в гонках, каждый раз, когда они боролись… Дело даже не в том, что у одного «Ред Булл», а у другого «Феррари», дело в том как ты позиционируешь машину, как ты думаешь куда ты выйдешь. Сильверстоун – да, Шарль мог там побороться, но всё равно Макс всё продумывал. А всё потому, что Макс постоянно с утра до вечера играет в онлайн-гонки, он тысячу раз на симуляторе уже проехал каждый поворот. Он всегда знает, где окажется, где нужно атаковать, где – нет. Поэтому в гоночных условиях он лучше.

Это как у Алонсо с Райкконеном. В идеально настроенной под Кими машине он мог бы быть лучше, во всех других случаях – Ле-Ман, Дакар, плохая Ф-1 – лучше будет Алонсо» — сказал Попов в эфире стрима в сообществе «Гаснут огни» во ВКонтакте.