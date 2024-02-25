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Мартин Брандл: Льюиса перестанут приглашать на брифинги

Мартин Брандл: Льюиса перестанут приглашать на брифинги
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на телевидении Мартин Брандл считает, что «Мерседес» перестанет приглашать Льюиса Хэмилтона на технические брифинги, так как опасается, что семикратный чемпион может получить чувствительную информацию перед своим переходом в «Феррари» в 2025 году.

«Наступает переходный момент, когда Льюиса перестанут приглашать на брифинги. Он не будет в курсе, что происходит с разработкой машины, в том числе на симуляторе. Команда сознательно или неосознанно будет отдавать предпочтение Джорджу Расселлу. Они должны это делать.

Я не сомневаюсь, что Хэмилтон выложится в своём прощальном сезоне за «Мерседес» на все сто. Если команда хочет поступить умно, то воспримет этот сезон как прощальное турне. В конце они попрощаются и будут надеяться, что он проиграет в «Феррари», — заявил Брандл в эфире Sky Sports.

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