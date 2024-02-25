Экс-пилот Ф-1: Лауда не допустил бы уход Хэмилтона в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 австриец Герхард Бергер прокомментировал нашумевшую новость о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

По мнению Бергера, на решение Хэмилтона мог бы повлиять бывший советник команды, легендарный австриец Ники Лауда.

«Лауда сделал бы всё, чтобы Хэмилтон не перешёл в «Феррари». Это бы чрезвычайно его задело. Он бы не допустил этого», — приводит слова Бергера издание Auto Bild.

Напомним, ранее стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.