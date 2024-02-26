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Брандл назвал причины долголетия Хэмилтона и Алонсо в Формуле-1

Брандл назвал причины долголетия Хэмилтона и Алонсо в Формуле-1
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Известный британский обозреватель Мартин Брандл высказался о причинах долголетия соотечественника Льюиса Хэмилтона и испанца Фернандо Алонсо в «Королевских гонках». Напомним, в начале января Хэмилтону исполнилось 39 лет, Алонсо в июле отметит 43-летие.

«Немногие гонщики способны на это, потому что выступают с четырёх-пяти лет. Они выгорают. Есть всего несколько человек, сохранивших силы и решимость. Фернандо Алонсо это первый пример, Льюис Хэмилтон – второй.

Очевидно, пилоты не бьются как раньше, не получают столько ударов по голове. Сегодня они настолько развиты физически и ментально, настолько жёстко следят за рационом, что, думаю, Льюис продержится ещё три-четыре года», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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