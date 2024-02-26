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В британском шоу «Кто хочет стать миллионером?» неверно составили вопрос об Ф-1

Курьёзный эпизод произошёл во время очередного выпуска британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Участнице передачи, дошедшей до вопроса на £ 125 тыс., был задан вопрос «Что означает синий флаг в Формуле-1, который показывается пилоту?»

В качестве же ответов были приведены следующие варианты:

A) Немедленно вернуться в боксы;

B) Впереди медленно движущаяся машина;

C) Скользкая трасса;

D) Более быстрая машина пытается пойти на обгон.

Вариант D, который предполагается как правильный, на самом деле не является верным в случае Ф-1, поскольку речь идёт о машинах, которые обгоняют соперника на круг.

Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует ужесточить финансовый регламент к 2026 году.