В британском шоу «Кто хочет стать миллионером?» неверно составили вопрос об Ф-1

Курьёзный эпизод произошёл во время очередного выпуска британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером?»
Участнице передачи, дошедшей до вопроса на £ 125 тыс., был задан вопрос «Что означает синий флаг в Формуле-1, который показывается пилоту?»
В качестве же ответов были приведены следующие варианты:
A) Немедленно вернуться в боксы;
B) Впереди медленно движущаяся машина;
C) Скользкая трасса;
D) Более быстрая машина пытается пойти на обгон.
Вариант D, который предполагается как правильный, на самом деле не является верным в случае Ф-1, поскольку речь идёт о машинах, которые обгоняют соперника на круг.
Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует ужесточить финансовый регламент к 2026 году.