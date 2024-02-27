Сайнс оценил перспективы «Ред Булл» в новом сезоне Ф-1 после предсезонных тестов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выразил мнение, что австрийская команда «Ред Булл» и в новом сезоне Формулы-1 будет находиться на шаг впереди своих соперников.

«Я искренне верю, что «Ред Булл» будет на шаг впереди. Их результаты на предсезонных тестах на C3 доказывают это», — приводит слова Сайнса Marca.

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 проходили с 21 по 23 февраля на Международном автодроме Бахрейна. Быстрейший в финальный день был товарищ Сайнса по команде Шарль Леклер. Сам Сайнс стал девятым. Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес были четвёртым и 10-м соответственно.

Первый этап Формулы-1 нового сезона, Гран-при Бахрейна, пройдёт с 29 февраля по 2 марта. Ранее Карлос высказал мнение, что «Феррари» не собирается сильно рассчитывать на него.