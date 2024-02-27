Марко сделал категоричное заявление о возможности перехода Албона в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийская команда не рассматривает гонщика «Уильямса» Александера Албона как кандидата на место в своём составе.

«Разговоры в отношении Албона не ведутся. У него контракт до 2025 года», — приводит слова Албона Kleine Zeitung.

Напомним, боевыми пилотами «Ред Булл» являются голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес.

В прошлом сезоне Формулы-1 Албон занял 13-е место в общем зачёте пилотов, набрав 27 очков. Чемпионом стал Ферстаппен (575 баллов), Перес был вторым с 285 очками. Топ-3 замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (234 балла), который в 2025 году перейдёт в «Феррари».

Ранее испанский журналист Антонио Лобато назвал Ферстаппена фаворитом нового сезона.