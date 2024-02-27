Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко сделал категоричное заявление о возможности перехода Албона в «Ред Булл»

Марко сделал категоричное заявление о возможности перехода Албона в «Ред Булл»
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийская команда не рассматривает гонщика «Уильямса» Александера Албона как кандидата на место в своём составе.

«Разговоры в отношении Албона не ведутся. У него контракт до 2025 года», — приводит слова Албона Kleine Zeitung.

Напомним, боевыми пилотами «Ред Булл» являются голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес.

В прошлом сезоне Формулы-1 Албон занял 13-е место в общем зачёте пилотов, набрав 27 очков. Чемпионом стал Ферстаппен (575 баллов), Перес был вторым с 285 очками. Топ-3 замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (234 балла), который в 2025 году перейдёт в «Феррари».

Ранее испанский журналист Антонио Лобато назвал Ферстаппена фаворитом нового сезона.

Материалы по теме
«Без сомнений». Известный эксперт Лобато назвал фаворита нового сезона Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android