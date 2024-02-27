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Жак Вильнёв предупредил «Ред Булл» о спаде из-за расследования против Хорнера

Жак Вильнёв предупредил «Ред Булл» о спаде из-за расследования против Хорнера
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Популярный канадский гонщик, чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями о расследовании, которое проводится командой «Ред Булл» в отношении её руководителя Кристиана Хорнера. По мнению Вильнёва, эта ситуация может негативности сказать на перспективах гоночного коллектива в новом сезоне.

«Падение одной команды часто приводит к тому, что другие взбираются на вершину. В настоящий момент речи о падении не идёт, но это критический момент, который отвлекает [«Ред Булл»] от предстоящей первой гонки. Из-за этого потерянными могут быть месяц или два. Наверстать упущенное потом тяжело», — приводит слова Вильнёва GPFans.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Кристиана стало известно 5 февраля. Сообщалось, что команда проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Хорнера обвиняют в том, что он якобы допустил «контролирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании.

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