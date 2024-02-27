Названы новые подробности о расследовании «Ред Булл» против Кристиана Хорнера

Результаты расследования в отношении Кристиана Хорнера в настоящий момент вне компетенции команды «Ред Булл», руководителем которой он является. Весь собранный материал сейчас находится под контролем компании Red Bull GmbH, владеющей командой. Об этом информирует Sky Sports.

Также сообщается, что из-за характера обвинений Хорнера объём информации, передаваемой в публичное пространство, вероятно, будет ограничен.

Ранее говорилось, что результаты расследования будут оглашены 27 или 28 февраля.

Напомним, о расследовании в отношении Кристиана стало известно 5 февраля. «Ред Булл» для этой цели привлёк внешнего юриста. Хорнера обвиняют в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц команды.