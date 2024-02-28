Менеджер Бедрина: Никита не был готов к Формуле-3. Сейчас — готов

Пётр Алёшин, менеджер российского гонщика Формулы-3 Никиты Бедрина, считает, что в прошлом году молодой пилот не был готов к Формуле-3. Сейчас же, по мнению Алёшина, Бедрин находится в нужном состоянии для этой гоночной серии.

«В прошлом году Никита не был готов к Формуле-3. В чём я не сомневался и о чём предупреждал PHM. Никита — перспективный пилот, но если тебе только исполнилось 17 лет и у тебя не было серьёзной тестовой программы, то просто сесть «с листа» из Формулы-4 в современную Формулу-3 — это достаточно авантюрное решение.

Никита проделал очень большую работу в прошлом сезоне, как и вся команда. В последней трети сезона результаты пошли — мы, что называется, «раскатились». Но этого потребовало сверхусилий и времени. Я считаю, что ментально и физически сейчас он готов к Формуле-3. Он смотрит на команду и машину другими глазами. Теперь нет восторженности, это просто тяжёлая работа: надо тащить команду, развивать машину, работать на симуляторе», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.