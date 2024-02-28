Менеджер Бедрина рассказал, как спорил с Йосом Ферстаппеном о карьерном пути Макса

Менеджер российского гонщика Формулы-3 Никиты Бедрина и ряда других молодых пилотов Пётр Алёшин поделился историей о том, как дискутировал с Йосом Ферстаппеном по поводу карьерного пути нынешнего гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Папа Йос с точки зрения менеджмента делал всё очень грамотно: Макс долгое время оставался «свободным радикалом», не входил ни в какую программу. Единственное, я до сих пор не согласен с одним решением Йоса, мы с ним спорили: он хотел посадить Макса в класс KZ, а я считал это совершенно бессмысленной тратой года. Если ты собираешься дальше выступать в «формулах», сажай его, скажем, в Формулу «Абарт», и он вынесет в десять раз больше информации. Но Йос – человек старой закваски, сам выступал в KZ, и поэтому Макс тоже проехал там год.

Макс — мальчик очень талантливый, быстрый, упёртый. Я его знаю лет с 12. Да, он был готов лучше в свои 17–18 лет, чем многие сверстники. Но в дебютный сезон в Формуле-1 было ясно: скорость при нём, но ментально он был ещё недостаточно взрослым», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.