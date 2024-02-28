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«Чистая политика». Менеджер российской пилотессы рассказал, как её не взяли в Академию Ф-1

«Чистая политика». Менеджер российской пилотессы рассказал, как её не взяли в Академию Ф-1
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Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин рассказал, почему российскую гонщицу Викторию Блохину не взяли в женскую Академию Формулы-1.

«Вику не взяли в Академию Ф-1 — чистая политика. Ничего не получилось, как я ни пытался. Просто вежливый отказ — и всё. Хотя по уровню она абсолютно адекватна этой серии. Мы могли оказаться в ней в прошлом году, а в этом они изменили какие-то политические концепции.

Считаю, стоило попробовать зацепиться год назад. Но был ряд причин, о которых я не буду сейчас говорить. Плюс тогда не всё было понятно, это была новая история, а мы помним бесславный конец W Series», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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