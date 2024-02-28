Хорнер отправился на Гран-при Бахрейна

Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поедет на Гран-при Бахрейна Формулы-1. Об этом сообщает Motorsport.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Кристиана стало известно 5 февраля. Сообщалось, что команда проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Хорнера обвиняют в том, что он якобы допустил неподобающее поведение по отношению к одному из сотрудников компании.

Официальных комментариев от «Ред Булл» с момента начала расследования не поступало, но есть предположения, что решение по итогам расследования может быть принято в ближайшее время — и, возможно, даже раньше, чем начнутся гонки на открытии сезона Формулы-1 в Бахрейне.

Несмотря на то что ситуация остаётся неопределённой, Хорнер продолжает выполнять свои обязанности директора команды.

На прошлой неделе он присутствовал на предсезонных тестах в Бахрейне, а на этой неделе находился на заводе команды в Милтон-Кейнсе, чтобы продолжить подготовку к старту кампании.