Лэнс Стролл: пару раз я был близок к победе, в этом году выложусь на полную

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл признался, что решительно настроен добиться первой победы в карьере в Формуле-1.

«Пару раз за эти годы я был близок к победе. Хотя и не так часто, с тех пор как мы стали «Астон Мартин». Я некоторое время лидировал на Гран-при Турции 2020 года, и в том же году в Монце было несколько моментов, когда, возможно, я мог бы добиться успеха. Побеждать в Формуле-1 нелегко, но я выложусь на полную, и, возможно, в этом году...» — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Стролл занял 10-е место в общем зачёте пилотов, набрав 74 очка. Его товарищ по команде Фернандо Алонсо был четвёртым (206 баллов).

Ранее сообщалось, что «Астон Мартин» рассматривает более «агрессивный» план развития в 2024 году.