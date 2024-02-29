Магнуссен заявил о готовности остаться в «Хаасе» после 2024 года

Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен заявил, что готов продолжить сотрудничество с командой после 2024 года.

«Я определённо многое отдал этой команде. Я здесь практически с самого начала, и у меня есть незавершённое дело. Я хочу подняться на подиум с этой командой и увидеть своего рода кульминацию проделанной работы.

У нас были тяжёлые годы, но затем мы вернулись. Как мне кажется, мы ещё не видели успеха. И я хочу быть причастен к нему. Что же касается рынка пилотов, в этом году многие освобождаются от контракта, но я не думаю об этом», — приводит слова Магнуссена издание Racingnews365.

Напомним, Магнуссен присоединился к «Хаасу» в 2017 году и лучший результат показал в сезоне-2018, заняв девятое место. В прошлом году датчанин стал 19-м.