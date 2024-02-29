Формула-1, Гран-при Бахрейна — 2024: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

Сегодня, 29 февраля, на стационарной трассе Международного автодрома Бахрейна в Сахире состоятся четверговые тренировки 1-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск, а вторая начнётся в 18:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1