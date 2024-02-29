«Я бы хотел, но она не так быстра». Перес — о слухах, что RB20 на 0,8 быстрее остальных

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес опроверг предположения, что новая машина RB20 его команды на восемь десятых секунды быстрее остальных машин в пелотоне Формулы-1.

«Наша машина на восемь десятых быстрее остальных? Я хотел бы этого, но, к сожалению, это не так. Она быстра, но не настолько.

«Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин» очень близки к нам. Впереди нас ждёт напряжённая битва», — приводит слова мексиканского гонщика Переса аккаунт RBR Daily на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sports.

Ранее немецкое издание Motorsport-Total опубликовало данные о том, что преимущество австрийской команды «Ред Булл» в гоночном темпе над соперниками составляет как минимум 0,45-0,50 секунды.