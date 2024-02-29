Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер впервые прокомментировал снятие с него обвинений в «ненадлежащем поведении», в чём его обвиняла одна из сотрудниц австрийской команды.

«Я просто рад, что этот процесс завершился. Но я не могу его комментировать. Сейчас основное внимание сосредоточено на предстоящем Гран-при и сезоне в целом, чтобы защитить оба наших титула.

Я не могу дать вам никаких дальнейших комментариев, но процесс проведён и завершён. Я рад находиться здесь, в Бахрейне, и с нетерпением жду начала сезона», — заявил Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports.

Компания Red Bull начала расследование в отношении руководителя австрийской команды 5 февраля. Вчера оно было завершено полным оправданием 50-летнего Хорнера.