Улучшенные радио, повторы и новая камера — усовершенствования трансляций Формулы-1

Улучшенное качество командных радиопереговоров, улучшенные повторы, а также новая камера — ключевые компоненты усовершенствования телетрансляций Формулы-1 в 2024 году. Об этом сообщает издание Motorsport.

Будет улучшено качество звука радиопереговоров, к тому же повысится оперативность их трансляции. Сообщается, что разработана и внедрена новая система, позволяющая ускорить процесс выбора актуальных и интересных переговоров.

«Иногда мы получали длинный отрывок переговоров, но даже четыре специальных сотрудника и ещё двое продюсеров не могли разобрать сказанного. Теперь мы можем видеть все переговоры, и все они снабжены субтитрами, так что мы не пропустим ничего интересного. Должна повыситься и оперативность. Обычно мы работаем с задержкой примерно в 15 секунд. Это время сократится на две или три секунды. На первый взгляд не так уж и много, но на самом деле это может быть весьма важным», — говорит директор по телерадиовещанию и средствам массовой информации Формулы-1 Дин Локк.

В трансляциях будет более широко использоваться гироскопическая камера, несколько раз она уже применялась в прошлом сезоне. Также внедряется новая камера заднего вида, что обеспечит гораздо лучшее отображение преследующих машин. Такая камера, возможно, будет готова к трансляции с Гран-при Майами.

Обновлена телевизионная графика: стали чаще использоваться оповещения о важных событиях в гонке, таких как изменение погоды или смена лидера. Будет чаще использоваться «картинка в картинке», чтобы лучше показывать инциденты на трассе или пит-лейн.