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Маини выиграл квалификацию Формулы-2 в Бахрейне, юниор «Мерседеса» Антонелли – 18-й

Маини выиграл квалификацию Формулы-2 в Бахрейне, юниор «Мерседеса» Антонелли – 18-й
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В Бахрейне завершилась квалификация Формулы-2. Победителем по её итогам стал индийский гонщик Куш Маини, представляющий «Инвикту». Вторым был его напарник Габриэль Бортолето, топ-3 замкнул Исак Хаджар («Кампос»).

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебют в Формуле-2, показал 18-й результат.

Формула-2. Этап в Бахрейне. Квалификация:

1. Куш Маини («Инвикта») – 1.41,696
2. Габриэль Бортолето («Инвикта») + 0,219
3. Исак Хаджар («Кампос») +0,242
4. Зейн Мэлоуни («Роден») +0,286
5. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,294

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