Маини выиграл квалификацию Формулы-2 в Бахрейне, юниор «Мерседеса» Антонелли – 18-й

В Бахрейне завершилась квалификация Формулы-2. Победителем по её итогам стал индийский гонщик Куш Маини, представляющий «Инвикту». Вторым был его напарник Габриэль Бортолето, топ-3 замкнул Исак Хаджар («Кампос»).

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебют в Формуле-2, показал 18-й результат.

Формула-2. Этап в Бахрейне. Квалификация:

1. Куш Маини («Инвикта») – 1.41,696

2. Габриэль Бортолето («Инвикта») + 0,219

3. Исак Хаджар («Кампос») +0,242

4. Зейн Мэлоуни («Роден») +0,286

5. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,294