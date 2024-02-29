Маини выиграл квалификацию Формулы-2 в Бахрейне, юниор «Мерседеса» Антонелли – 18-й
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В Бахрейне завершилась квалификация Формулы-2. Победителем по её итогам стал индийский гонщик Куш Маини, представляющий «Инвикту». Вторым был его напарник Габриэль Бортолето, топ-3 замкнул Исак Хаджар («Кампос»).
Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебют в Формуле-2, показал 18-й результат.
Формула-2. Этап в Бахрейне. Квалификация:
1. Куш Маини («Инвикта») – 1.41,696
2. Габриэль Бортолето («Инвикта») + 0,219
3. Исак Хаджар («Кампос») +0,242
4. Зейн Мэлоуни («Роден») +0,286
5. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,294
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