Албон: машины вокруг нас быстрее, чем мне хотелось бы, особенно «Хаас»

Пилот «Уильямс» Александер Албон прокомментировал своё выступление в первых двух свободных практиках Гран-при Бахрейна. В них Александер показал 13-й и 11-й результат соответственно.

«Мы были немного удивлены своим темпом в первой тренировке. Во второй практике темп на шинах «медиум» был хорошим, однако мы немного потеряли его на «софте». Машины вокруг нас быстрее, чем мне хотелось бы, особенно «Хаас». Так что нам нужно подумать, что мы можем сделать лучше. За рулём машина ощущается по-другому, но пока это не отражается на скорости. В общем, нам предстоит поработать. Похоже, все также сделали большой шаг вперёд после перерыва, поэтому сейчас трудно что-либо говорить. Однако это только начало, и нам ещё многое предстоит узнать о нашей машине», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».