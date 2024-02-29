«Ред Булл» только пятый?! Сезон Формулы-1 стартовал очень странно

Есть шанс, что за первое место в квалификации будут бороться сразу три команды.

В Бахрейне в предстоящий уикенд стартует новый сезон Формулы-1, а в четверг на трассе в Сахире состоялись две сессии свободных заездов. И быстрее всех оказались отнюдь не машины «Ред Булл», которым всю зиму прочили уверенную победу в чемпионате. Более того, действующие чемпионы по чистой скорости остались лишь пятыми, а на двух первых позициях расположились пилоты «Мерседеса».

Итоги первого тренировочного дня сезона-2024 — в обзоре «Чемпионата».

У «Ред Булл» проблемы?

Лучшее время по итогам четверга осталось за Льюисом Хэмилтоном, который на 0,2 секунды опередил Джорджа Расселла. Ещё 0,08 секунды гонщикам «Мерседеса» проиграл Фернандо Алонсо, вслед за которым расположились Карлос Сайнс и Оскар Пиастри. Макс Ферстаппен в итоге остался только шестым, причём Хэмилтону действующий чемпион проиграл 0,48 секунды. Серхио Перес и вовсе был лишь 10-м и отстал от лидера на три четверти секунды.

Едва ли эти результаты отражают истинный темп «Ред Булл» на быстром круге. Весь день Ферстаппен испытывал проблемы с машиной и жаловался на нестабильные переключения передач. В то же время сколько именно терял Макс, могут оценить только его инженеры. Впрочем, как бы там ни было, пока всё выглядит так, что как минимум «Мерседес» сможет побороться с австрийцами хотя бы в квалификации.

Льюис Хэмилтон на свободных заездах в Бахрейне Фото: Mark Thompson/Getty Images

«На коротких сериях темп выглядит и правда очень неплохо. Мы внесли некоторые изменения после тестов, и теперь необходимо понять, как они работают. С длинными отрезками ещё необходимо разобраться, на них машина периодически касалась днищем асфальта, высекая искры. Но в целом день получился сильным, ощущения очень неплохие», — отметил Расселл.

«Астон Мартин» и «Феррари» пока выглядят не так шустро, как «Серебряные стрелы», но и их пока рано списывать со счетов. Так, Фернандо Алонсо уступил Хэмилтону лишь чуть более четверти секунды, а Шарль Леклер не смог собрать быстрый круг и в теории мог бы быть ближе к Льюису, чем Сайнс, отставший на 0,4 секунды. Так или иначе, теперь инженерам предстоит проанализировать все данные и почти наверняка в той или иной степени настройки изменятся во всех командах, так что расстановка сил может выглядеть совершенно иначе.

Шарль Леклер не смог собрать быстрый круг Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

С длинными отрезками ситуация куда прозаичнее: тут у «Ред Булл» по-прежнему заметное преимущество. Под конец второй тренировки Ферстаппен проехал длинный отрезок на «софте» со средним временем 1:36.7 (если убрать один слишком уж медленный круг 1:40.4). Хэмилтон в своей длинной серии ехал в среднем на полсекунды медленнее — и это при условии исключения трёх самых медленных кругов серии. Зато весьма многообещающе смотрелся Леклер: его среднее время — 1:37.0 (без учёта медленного круга 1:40.9).

«Хаас» внезапно оказался неплох!

Одним из главных сюрпризов тренировок стал Нико Хюлькенберг, который завершил день на седьмой позиции. На предсезонных тестах «Хаас» сосредоточился на длинных отрезках, чтобы разобраться с износом резины. И его, судя по всему, наконец удалось взять под контроль. Быстрых кругов пилоты тогда почти не проезжали, и казалось, что VF-24 будет среди аутсайдеров. Но теперь складывается ощущение, что американской команде действительно удалось прибавить.

Нико Хюлькенберг по-настоящему удивил Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«Уильямс» в четверг тоже произвёл неплохое впечатление: Алекс Албон завершил вторую сессию на 11-й позиции, а Логан Сарджент стал 13-м. Американец проиграл напарнику 0,38 секунды, но, будем надеяться, что прошлогодний дебютант теперь сможет держаться увереннее и приносить команде очки — машина, кажется, это позволит.

Позади «Уильямса» остались пилоты «РБ», и это немного удивляет. На предсезонных тестах «РБ» смотрелась здорово, команда, казалось, сделала шаг вперёд, некоторые ожидали, что по сравнению с прошлым годом больше всех прибавили именно в Фаэнце. Возможно, это действительно так, но пока какого-то ощутимого прогресса команда не демонстрирует.

«Альпин» не хуже всех. Есть ещё «Кик-Заубер»

Подтверждаются мрачные прогнозы по поводу «Альпин». В свободных заездах машина была капризной, гонщики жаловались на её нестабильное поведение, а в итоге завершили день на 16-й и 18-й позициях. По слухам, A524, у которой не особенно мощный мотор, обладает слишком высоким лобовым сопротивлением и лишним весом. Возможно, именно поэтому с носового обтекателя исчезла краска, которая появилась там под конец тестов.

«Кик-Заубер» был медленнее всех в свободных заездах Фото: Clive Rose/Getty Images

Впрочем, самым медленным в свободных заездах неожиданно оказался «Кик-Заубер». В Хинвиле выбрали агрессивный подход и построили к сезону-2024 совершенно новое шасси. На тестах оно смотрелось неплохо, но от той скорости теперь не осталось и следа. Боттас, для сравнения, почти полсекунды уступил Риккардо, был на 0,65 секунды медленнее Албона, а Хюлькенбергу проиграл больше секунды. Будем надеяться, что это был случайный разовый сбой и уже завтра швейцарцы прибавят.

Квалификация будет непредсказуемой

Квалификация и гонка в Бахрейне пройдут при искусственном освещении, а потому собрать релевантных данных в третьей тренировке уже не получится. Однако, как уже отмечено выше, инженеры будут всю ночь анализировать собранные данные и рассчитывать последствия тех или иных изменений настроек. Учитывая, что команды всё ещё изучают свои новые машины, уточнять регулировки предстоит всем — и кто-то сможет на этом отыграть, а кто-то — пойдёт неверным путём и откатится назад.

Пилоты на пресс-конференции в среду Фото: Clive Rose/Getty Images

Тем не менее в данный момент всё выглядит так, что за поул-позицию будут бороться «Ред Булл» и «Мерседес». У «Феррари» тоже есть шанс вмешаться в это сражение, но для этого инженерам нужно подтянуться к лидерам хотя бы на пару десятых. Неплохо также смотрелся и Фернандо Алонсо, который, напомним, был ближе к Хэмилтону, чем «Феррари» и «Ред Булл». А вот «Макларен», похоже, слишком далёк от первых позиций.

В контексте борьбы за места в финале квалификации многообещающе смотрятся «Хаас» и «Уильямс». Вероятно, именно эти две команды будут лидерами второй половины пелотона, оставив позади «РБ» и «Альпин». Это, впрочем, лишь предварительные прикидки, а единственное, о чём сейчас можно говорить уверенно, это что квалификация будет крайне непредсказуемой. Сезон начинается очень неплохо!