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«Ауди» намерена полностью поглотить «Кик-Заубер» перед приходом в Ф-1

«Ауди» намерена полностью поглотить «Кик-Заубер» перед приходом в Ф-1
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Немецкая компания «Ауди» планирует полностью поглотить команду Формулы-1 «Кик-Заубер» перед присоединением к «Королевским гонкам» в 2026 году. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Ауди» приобрела миноритарную долю в швейцарской команде в январе прошлого года, при первоначальном плане достичь доли в 70%. По словам одного из источников, после ухода из «Ауди» Маркуса Дюсманна и прихода к власти его преемника Гернота Дельнера эти планы изменились и теперь компания желает добиться 100% владения командой Формулы-1.

Отмечается, что представители «Ауди» отказались от комментариев. Издание PlanetF1 также связывалось с «Ауди», но ответа не получило. При этом в «Кик-Заубере» заявили, что не будут комментировать слухи.

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