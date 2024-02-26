Управляющий директор «Кик-Заубера» привёл свежую информацию о позиции «Ауди» по Формуле-1

Управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави выразил уверенность, что планы «Ауди» относительно участия в Формуле-1 не изменись. Как и прежде, несмотря на изменения в руководстве компании, она по-прежнему нацелена на присоединение к «Королевских гонкам». В прошлом году компанию покинул Маркус Дюсманн, изначально лоббировавший идею вхождения «Ауди» в Формулу-1. На его место пришёл Гернот Дельнер, который, как сообщалось ранее, к присоединению к «Королевским гонкам» относится прохладно.

«Со стороны Audi Group существует твёрдая приверженность [по приходу в Формулу-1] на всех уровнях. Мы всегда говорили, что решение о вступлении в Формулу-1 было основано не на мнении отдельных лиц, а на решении правления «Ауди». Проект реализуется в соответствии с графиком, утверждённым между акционерами», — приводит слова Брави Motorsport.