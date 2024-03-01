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Названа первая реакция жены Хорнера после новости о «доказательствах» вины мужа

Названа первая реакция жены Хорнера после новости о «доказательствах» вины мужа
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Британская певица и бывшая участница поп-группы Spice Girls Джери Хорнер (Холлиуэлл) отказалась лететь в Бахрейн, где в настоящий момент проходит первый этап нового сезона Формулы-1. Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что изначально супруга босса «Ред Булл» планировала вылететь в ближневосточную страну, однако после новости о «доказательствах» вины Кристиана Хорнера с высокой долей вероятности решила отказаться от этого решения.

Кроме того, говорится, что Джери чувствует себя униженной. Друзья экс-солистки Spice Girls заявили, что новые подробности обвинений против мужа могут «уничтожить её».

Ранее сообщалось, что архив с Google-диска, якобы содержащий доказательства вины Кристиана, был отправлен в интернет. До этого в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка со стороны «Ред Булл». Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.

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