Журналист Митчелл-Мальм: в сливе по Хорнеру замешана еще одна персона

Шведский журналист Скотт Митчелл-Мальм поделился новыми подробностями вокруг опубликованных личных данных и якобы переписки руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера и его сотрудницы.

«Речь идет не только о Хорнере. Есть еще один человек, чья личная информация была раскрыта. Поэтому мы не публикуем скриншоты и не детализируем содержание. Так что, если вы думаете, что никто об этом не говорит, замалчивает или прикрывает Хорнера, то это не так.

Я отключил комментарии, так как не хочу разжигать споры или привлекать внимание. Ситуация очень сложная, и многие люди сейчас ломают голову, как её решить. Да, мы получили электронное письмо с предполагаемыми доказательствами. Не могу говорить за другие средства массовой информации, но, например, я рассматриваю это в первую очередь с этической и юридической точки зрения.

Мы не знаем наверняка, настоящие ли скриншоты. Но прежде чем определиться со своим мнением, нужно помнить о конфиденциальности», — написал Митчелл-Мальм на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).