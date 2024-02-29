Хорнер сделал заявление после новости об отправке «доказательств» его вины в Сеть

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал недавнюю новость, согласно которой архив с Google-диска, якобы содержащий доказательства его вины, был разослан сотне журналистов Формулы-1, другим руководителям команд, Liberty Media, генеральному директору Ф-1 Стефано Доменикали и некоторым другим.

«Я не буду комментировать анонимные предположения, но повторю ещё раз: я всегда отрицал эти обвинения. Я подходил с уважением к процедуре независимого расследования и в полной мере сотрудничал на каждом этапе пройденного пути. Это было тщательное и справедливое расследование, проведённое независимым юристом. Теперь оно завершилось путём отклонения поданной жалобы», —цитирует заявление Хорнера издание GPblog.