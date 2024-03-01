«Она очень недовольна». Близкий обвинительницы Хорнера – о её чувствах

Человек из близкого окружения женщины, обвиняющей руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера, рассказал о её чувствах и состоянии после того как материнская компания оправдала 50-летнего британца.

«Моё мнение обо всём этом — это отвратительно. Хорнер был оправдан «Ред Булл», но я думаю, многие не до конца поняли истину. Очевидно, утечки переписки будут нервировать его. Я не знал об этих сообщениях до того, как они были опубликованы, и понятия не имею, кто несет ответственность за их распространение.

Я не читал эти текстовые сообщения, но между ней и Кристианом никогда не было никаких отношений. Она не обсуждает с нами подобные вещи. Если вы работаете на такого человека, как он, есть информация, которую нельзя разглашать. Она, конечно, не говорила со мной об этом.

Мы разговариваем каждый день, и она, конечно, очень недовольна. По ее мнению, расследование было однобоким», — приводит слова источника Daily Mail.