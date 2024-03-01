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Daily Star: Джери Хорнер прилетела в Бахрейн, но не показывается на публике

Daily Star: Джери Хорнер прилетела в Бахрейн, но не показывается на публике
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Джери Хорнер (Холливелл) прилетела в Бахрейн, чтобы публично поддержать своего мужа Кристиана Хорнера. Однако она совершила своё путешествие после того, как компания «Ред Булл» сняла обвинения с руководителя своей команды, но до того, как были слиты компрометирующие данные о его якобы переписке с сотрудницей. Об этом сообщает издание Dailystar.

Сообщается, что Джери Холливелл прибыла в Бахрейн вчера вечером на частном самолете миллиардера Тони Галлахера. Но буквально после приземления появилась информация о слитой переписке. С тех пор бывшая участница Spice Girls не появлялась в паддоке.

Источники Dailystar сообщают, возможно, супруга Хорнера улетит домой, так как она ошеломлена новой информацией.

В пятницу, за несколько минут до старта третьей практики, Хорнер сказал представителям прессы в паддоке: «Я не собираюсь комментировать анонимные предположения из неизвестных источников».

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