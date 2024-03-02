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«Вся эта история — не наше дело». Макс Ферстаппен — о расследовании в отношении Хорнера

«Вся эта история — не наше дело». Макс Ферстаппен — о расследовании в отношении Хорнера
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Трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен заявил, что в «Ред Булл» сосредоточенны на работе с машиной и обвинения в адрес руководителя команды Кристиана Хорнера не их дело.

«Во время гоночного уик-энда вся команда — механики, инженеры — полностью сосредоточена на работе с машиной, чтобы сделать её ещё быстрее по ходу уик-энда. Так и должно быть. Вся эта история – это не наше дело, мы в нее не особенно погружены. Нам платят за то, чтобы мы делали своё дело и именно этим мы занимаемся, своим любимым делом.

Кристиан Хорнер большой специалист в своём деле. Никто не сомневается в его компетенции и эффективности его работы. Я часто общаюсь с ним, в том числе по ходу гоночного уик-энда. Наверно, эта ситуация немного отвлекает его, но в целом мы сосредоточены на наших результатах, именно так мы работаем вместе», – приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

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