Люк Браунинг выиграл основную гонку Формулы-3 в Бахрейне, Бедрин — 18-й

Пилот «Хайтека» Люк Браунинг победил в основной гонке Формулы-3 в Бахрейне. Второй результат продемонстрировал Кристиан Мэнселл, представляющий «АРТ». Тройку сильнейших замкнул Тим Трамниц из «МП Моторспорт».
Российский гонщик «ПХМ» Никита Бедрин был 18-м. Также отметим, что победитель спринта Арвид Линдблад показал восьмой результат.
Формула-3. Бахрейн. Гонка:
1. Люк Браунинг – 41.08,012.
2. Кристиан Мэнселл +1,264.
3. Тим Трамниц +2,435.
4. Сами Мегетуниф +5,654.
5. Сантьяго Рамос +6,930.
6. Габриэле Мини +8,200.
7. Леонардо Форнароли +8,888.
8. Арвид Линдблад +9,542.
9. Александр Данн +16,619.
10. Оливер Гёте +17,032.
...18. Никита Бедрин +29,902.
Сезон Формулы-3 продолжится 23–24 марта — в дни Гран-при Австралии Формулы-1.
«Чемпионат» в настоящий момент освещает гоночный уикенд.