Люк Браунинг выиграл основную гонку Формулы-3 в Бахрейне, Бедрин — 18-й

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Пилот «Хайтека» Люк Браунинг победил в основной гонке Формулы-3 в Бахрейне. Второй результат продемонстрировал Кристиан Мэнселл, представляющий «АРТ». Тройку сильнейших замкнул Тим Трамниц из «МП Моторспорт».

Российский гонщик «ПХМ» Никита Бедрин был 18-м. Также отметим, что победитель спринта Арвид Линдблад показал восьмой результат.

Формула-3. Бахрейн. Гонка:

1. Люк Браунинг – 41.08,012.

2. Кристиан Мэнселл +1,264.

3. Тим Трамниц +2,435.

4. Сами Мегетуниф +5,654.

5. Сантьяго Рамос +6,930.

6. Габриэле Мини +8,200.

7. Леонардо Форнароли +8,888.

8. Арвид Линдблад +9,542.

9. Александр Данн +16,619.

10. Оливер Гёте +17,032.

...18. Никита Бедрин +29,902.

Сезон Формулы-3 продолжится 23–24 марта — в дни Гран-при Австралии Формулы-1.

«Чемпионат» в настоящий момент освещает гоночный уикенд.