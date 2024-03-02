Хельмут Марко стал богаче на € 50 благодаря Максу Ферстаппену

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что перед квалификационном заездом он заключил пари на € 50 с гоночным инженером Макса Ферстаппена Жанпьеро Ламбьясе. Суть спора заключалась в том, кто из пилотов займёт поул-позицию. Марко поставил на Ферстаппена.

«Я заработал 50 евро, но 25 из них я должен отдать Максу — он жёсткий переговорщик (смеётся). Мы усердно работали после тестовых заездов, а затем, конечно же, заработал «‎фактор Макса». Приятно, что мы будем стартовать здесь впереди всех», — приводит слова Хельмута Марко портал Racingnews365.

Напомним, вчера состоялся квалификационный заезд Гран-при Бахрейна. Лучший результат показал голландский пилот Макс Ферстаппен, который пришёл к финишу за 1.29,179.