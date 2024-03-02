Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко стал богаче на € 50 благодаря Максу Ферстаппену

Хельмут Марко стал богаче на € 50 благодаря Максу Ферстаппену
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что перед квалификационном заездом он заключил пари на € 50 с гоночным инженером Макса Ферстаппена Жанпьеро Ламбьясе. Суть спора заключалась в том, кто из пилотов займёт поул-позицию. Марко поставил на Ферстаппена.

«Я заработал 50 евро, но 25 из них я должен отдать Максу — он жёсткий переговорщик (смеётся). Мы усердно работали после тестовых заездов, а затем, конечно же, заработал «‎фактор Макса». Приятно, что мы будем стартовать здесь впереди всех», — приводит слова Хельмута Марко портал Racingnews365.

Напомним, вчера состоялся квалификационный заезд Гран-при Бахрейна. Лучший результат показал голландский пилот Макс Ферстаппен, который пришёл к финишу за 1.29,179.

Материалы по теме
Марко назвал лучшую команду Ф-1 с точки зрения гоночного темпа на данный момент
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android