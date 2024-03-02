Хорнер ответил, будет ли он руководить «Ред Булл» на втором Гран-при сезона Формулы-1

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил, что на следующей неделе будет присутствовать в паддоке Гран-при Саудовской Аравии в Джидде и исполнять свои обязанности.

«Да, абсолютно. Иначе меня бы здесь не было.

Мы, безусловно, остаёмся единой командой даже вне трассы. Мы очень сильны, у нас огромная поддержка от прекрасных партнеров и акционеров. Невозможно достичь такого результата, не будучи едиными», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.

Накануне Гран-при Бахрейна компания «Ред Булл» сняла обвинения с Хорнера, но в четверг во время второй тренировки на Гран-при Бахрейна всплыли материалы, предположительно являющиеся уликами в его неподобающем поведении.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт через неделю в Джидде, Саудовская Аравия.