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Хорнер ответил, будет ли он руководить «Ред Булл» на втором Гран-при сезона Формулы-1

Хорнер ответил, будет ли он руководить «Ред Булл» на втором Гран-при сезона Формулы-1
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил, что на следующей неделе будет присутствовать в паддоке Гран-при Саудовской Аравии в Джидде и исполнять свои обязанности.

«Да, абсолютно. Иначе меня бы здесь не было.

Мы, безусловно, остаёмся единой командой даже вне трассы. Мы очень сильны, у нас огромная поддержка от прекрасных партнеров и акционеров. Невозможно достичь такого результата, не будучи едиными», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.

Накануне Гран-при Бахрейна компания «Ред Булл» сняла обвинения с Хорнера, но в четверг во время второй тренировки на Гран-при Бахрейна всплыли материалы, предположительно являющиеся уликами в его неподобающем поведении.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт через неделю в Джидде, Саудовская Аравия.

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