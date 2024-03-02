Кристиан Хорнер появился с женой в Бахрейне на фоне скандала, держась за руки

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер появился в паддоке Гран-при Бахрейна вместе с женой Джери Хорнер (Холлиуэлл). Босса австрийской команды и экс-участницу поп-группы Spice Girls увидели вдвоём, держащимися за руки.

Напомним, ранее сообщалось, что Джери якобы не планировала вылетать в ближневосточную страну. Говорилось, что она будто бы чувствовала себя униженной после новости о доказательствах вины мужа, которые были отправлен в интернет. Кроме того, сообщалось, что пара якобы может развестись.

Напомним, «Ред Булл»на протяжении длительного времени проводил в отношении Хорнера. Кристиана обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что руководитель команды оправдан и сохранит должность в команде.